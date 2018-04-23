Что должна делать Россия с армянским майданом

Меня за последние дни несколько раз просили прокомментировать ситуацию в Армении и то, что происходит сейчас в Ереване . Если честно не очень хотелось это делать, просто потому что я не специалист по армянской политике.

Но потом я заметил два важных момента, связанных с тем, как российское общество реагирует на армянские события, и решил, что вот об этой реакции поговорить действительно нужно.

Я, да и не только я, заметили, что сейчас, если посмотреть на российские СМИ и особенно на российские соцсети, то отношение к тому, что происходит в Армении не сказать что равнодушное, но такое как бы лишенное эмоций. Это в прошлые годы у российского общества и пользователей соцсетей было очень большое желание вникать в то, что происходит на Украине , в Армении или еще где-нибудь где разворачивался сценарий более-менее похожий на цветную революцию. Сейчас такого интереса и такого желания нет.

Но тут я хочу сделать важное уточнение и подчеркнуть, что очень неправы те, кто говорят, что россиянам пофиг. Нет, россиянам не пофиг, они просто устали. Вот просто устали.

Русские — добрые люди, и я не знаю другого настолько великодушного и неравнодушного народа, но есть такая штука, как банальная эмоциональная усталость.

В прошлом даже рядовые россияне, не журналисты, не пропагандисты, а вот просто пользователи соцсетей от чистого сердца рвались кому-то что-то объяснять, что-то доказывать и так далее. Сейчас я уже не вижу такой народной просветительской самодеятельности и считаю, что это не плохо, а хорошо.

Рано или поздно мы, как общество, должны были повзрослеть и понять, что невозможно спасти тех, кто сам себя спасать не хочет, или до такой степени сильно поверил в сказки о светлом будущем, что у него отшибло память и логическое мышление.

На этом фоне я вижу, что появляются традиционные уже обвинения России в целом и российских властей в частности, что они мол «упустили Армению» и что они недостаточно денег вложили в то, чтобы сделать Россию привлекательной для жителей Армении, и что мы вложили меньше денег, чем американцы, которые очень много денег вложили в Армению, ну и как вишенка на торте всегда следует фраза, что Россия должна что-то сделать, чтобы исправить эту ситуацию.

Я сейчас поступлю невежливо и отвечу прямо: запомните, Россия никому и ничего не должна.

Говорить фразу «Россия должна» можно только в двух случаях.

Случай первый: когда речь идет о каких-то обязательствах, которые Российская Федерация взяла перед своими гражданами, и эти обязательства зафиксированы в каких-то официальных документах, начиная от конституции и заканчивая программой действующего президента или правительства.

Случай второй: когда речь идет о каких-то международных обязательствах, которые Российская Федерация на себя приняла в рамках каких-то международных договоров, конвенций, хартий и так далее.

У России, как государства, нет никаких моральных обязательств заниматься объяснением гражданам соседних стран того, что если они разнесут свою страну по ливийскому или украинскому сценарию, то им будет жить хреново.

Помимо этого у российских налогоплательщиков, вот, например, конкретно у меня нет никаких моральных обязательств оплачивать из своего кармана усилия по просвещению жителей сопредельных государств. Я твердо считаю, что если кому-то не хватило украинского, ливийского, египетского и других примеров, то тут уже ничего не поделаешь.

Отдельно хочу остановиться на том, что у России якобы нет какого-то привлекательного образа будущего, который должен конкурировать с американской мечтой или надеждой на европейскую интеграцию, и что мы по этому поводу должны как-то страшно комплексовать.

Те, кто говорят об этом, по факту предлагают нам комплексовать на тему что мы, как страна, еще не придумали какого-то прикольного пиар-прикрытия для операций по ограблению стран третьего мира.

Я комплексовать по этому поводу отказываюсь и своим согражданам тоже советую не париться. Кстати, конкретно в армянском случае, «российская мечта» гораздо круче американской, и для этого достаточно посмотреть на достижения армянских бизнесменов в России.

Кстати, мне кажется, что если у кого-то и есть какие-то моральные обязательства в плане инвестиций в спасение Армении от хаоса, так это у них, а явно не у российских налогоплательщиков.

И последнее. Я не согласен с тем, что у нас нет какого-то исключительного цивилизационного предложения для других стран. Оно есть и оно очень крутое. И звучит оно примерно так: «Когда вас и ваших детей придут убивать под прикрытием распространения демократии, а всё западное сообщество будет называть ваших убийц умеренной оппозицией, мы можем прийти и поправить всё. И это можем сделать только мы, потому что нас — никто не прогнёт».

Сирийцы уже знают насколько это крутое предложение, и потому именно российские компании будут добывать сирийскую нефть и именно российская армия будет иметь базы в Сирии

Меня еще с прошлого раза, когда в Ереване были уличные беспорядки, удивило то, насколько много среди комментаторов, поддерживающих эти беспорядки было людей, которые искренне не понимали насколько это предложение актуально для Армении.

И еще. У нас же есть дополнительное предложение, которое заключается в том, что те кто хотят с нами сотрудничать, всегда смогут хорошо с нами заработать. Подчеркиваю — заработать с нами. То есть не за наш счет, а именно с нами. При этом нас не обязательно любить, чтобы вместе с нами хорошо зарабатывать. Эрдоган и Орбан не клялись в братской любви к Москве , но это не мешает нашим странам вместе делать деньги.

И если в Ереване найдутся люди во власти, в любой власти, которые захотят принять это предложение, то в Москве они всегда встретят потенциальных партнеров. Ну, а если в Ереване победит в любой форме вера в то, что Армении кто-то будет платить за геополитическую позицию (неважно пророссийскую или антироссийскую), то для Армении это закончится плохо, но в Москве об этом никто не будет плакать.