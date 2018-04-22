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Несколько тысяч человек вновь собрались в центре Еревана
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Несколько тысяч человек вновь собрались в центре Еревана 

ТВ Центр 21 час назад
Фото: ТВ Центр
Как сообщает «Интерфакс», обстановка у здания правительства спокойная — митингующие выкрикивают лозунги с призывом смены власти и требуют освобождения задержанных оппозиционных депутатов.
Ранее полиция задержала более 200 активистов, а также троих депутатов, в том числе лидера протеста Никола Пашиняна. Против протестующих были применены светошумовые гранаты и дымовые шашки. В больницы Еревана поступили семеро пострадавших в результате столкновений с полицией.
Акции протеста начались в Армении 13 апреля. Оппозиция требует отставки экс-президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны. В воскресенье он встретился с Пашиняном, но переговоры продлились всего три минуты и завершились безрезультатно.
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