Несколько тысяч человек вновь собрались в центре Еревана

Как сообщает «Интерфакс», обстановка у здания правительства спокойная — митингующие выкрикивают лозунги с призывом смены власти и требуют освобождения задержанных оппозиционных депутатов. Ранее полиция задержала более 200 активистов, а также троих депутатов, в том числе лидера протеста Никола Пашиняна. Против протестующих были применены светошумовые гранаты и дымовые шашки. В больницы Еревана поступили семеро пострадавших в результате столкновений с полицией. Акции протеста начались в Армении 13 апреля. Оппозиция требует отставки экс-президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны. В воскресенье он встретился с Пашиняном, но переговоры продлились всего три минуты и завершились безрезультатно.