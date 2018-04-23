Оппозиция заблокировала улицы Еревана

Участники акций оппозиции в Ереване , преимущественно молодежь, перекрыли почти все основные перекрестки и проспекты столицы Армении

В этом убедился корреспондент ТАСС , полтора часа простояв в пробке, устроенной участниками протестного движения, на узкой улице. Ереван и так не отличается высокой пропускной способностью, а вследствие акций оппозиции движение в городе практически парализовано.

По городу слышно гудение клаксонов, молодые люди — участники акций — настроены достаточно агрессивно.

«Лаваш не подвезли. Вы же видите, все улицы заблокированы», — посетовала продавщица одного из хлебных магазинов.

Ранее сообщалось, что десятки военных приняли участие в акции против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты — премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновление акций протеста «в новом масштабе».