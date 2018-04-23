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Оппозиция заблокировала улицы Еревана
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Оппозиция заблокировала улицы Еревана 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Участники акций оппозиции в Ереване, преимущественно молодежь, перекрыли почти все основные перекрестки и проспекты столицы Армении.
В этом убедился корреспондент ТАСС, полтора часа простояв в пробке, устроенной участниками протестного движения, на узкой улице. Ереван и так не отличается высокой пропускной способностью, а вследствие акций оппозиции движение в городе практически парализовано.
По городу слышно гудение клаксонов, молодые люди — участники акций — настроены достаточно агрессивно.
«Лаваш не подвезли. Вы же видите, все улицы заблокированы», — посетовала продавщица одного из хлебных магазинов.
Ранее сообщалось, что десятки военных приняли участие в акции против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.
Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты — премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновление акций протеста «в новом масштабе».
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