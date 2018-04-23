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Митингующие в Армении избили полицейских
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Митингующие в Армении избили полицейских 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Группа демонстрантов напала на полицейских в армянском городе Аштарак, пять правоохранителей сильно избиты, сообщили в пресс-службе полиции.
«Полицейские несли службу, когда на них напала группа демонстрантов и сильно избила. Пять полицейских получили разной степени телесные повреждения», — передает ТАСС сообщение ведомства.
По факту нападения на сотрудников полиции возбудили уголовное дело.
Тем временем оппозиционный депутат армянского парламента Лена Назарян заявила, что лидеры протестов не намерены в период переговоров с властями призывать протестующих покинуть с улицы. Назарян сообщила, что утром понедельника встречалась с председателем парламента Ара Баблояном, который просил сесть за стол переговоров «без давления улицы».
«То есть он предлагал прекратить шествия и демонстрации. Я ответила, что наша повестка остается той же: отставка Саргсяна», — сказала Назарян.
Депутат сообщила, что сейчас в митингах участвуют десятки тысяч человек. По ее словам, демонстрации проходят и в областях страны, например, в Ванадзоре и Иджеване. Протестующие перекрывают магистрали.
За понедельник полиция задержала 33 демонстранта.
Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Прошедшие в воскресенье переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном закончились спустя три минуты — премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. В тот же день были задержаны Никол Пашинян и еще два оппозиционных депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.
ЕС призвал освободить всех задержанных во время незаконных акций протеста, США призвали власти Армении «проявлять сдержанность» к митингующим.
Кремль заявил, что события в Армении являются внутренним делом республики.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Армении.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Саргсян назвал условие, при котором покинет свой пост Президент Армении заявил о достижении «опасной черты» в стране Кремль объяснил свою позицию относительно событий в Армении
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