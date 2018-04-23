4 самых интересных места Грузии без Тбилиси и Батуми

В последние годы Грузия настолько притягивает к себе туристов, что уже становится трудно встретить человека, который бы не бывал в этом прекрасном месте или хотя бы не собирался в скором туда отправится.

Но, как правило, большинство ограничивается столичным Тбилиси и морским Батуми . И это не совсем правильно. Объехав всю Грузию со всех сторон решил собрать личный топ из самых интересных мест страны, исключив Тбилиси и Батуми, ведь туда и так все приедут.

Ушгули: самое высокогорное поселение Европы

Община Ушгули находится на высоте 2200 метров над морем и это одно из самых высокогорных поселений Европы. Община находится в настоящей глуши у подножия заснеженных гор в самом дальнем уголке живописной Верхней Сванетии, фактически это самое отдаленное место, куда можно забраться в Грузии.

Здесь живут сваны, их считают очень суровым народом. Веками они живут в одном месте и никак не интегрируются в остальной мир. Сейчас туристы помогают им зарабатывать на жизнь, но не стоить надеяться на душевный разговор, сваны очень молчаливы и закрыты, при этом никакой агрессии от них также нет, просто они живут сами по себе, и никто лишний им не нужен. Благодаря сохранившемуся архитектурному ансамблю Ушгули весь регион Верхняя Сванетия был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО . Каменным башням на фото уже больше 700 лет!

Ингурская ГЭС: точка сборки Грузии и Абхазии

Единственное место, где Грузия официально сотрудничает с непризнанной Абхазией находится на реке Ингури. Все дело в том, что крупнейшая на Кавказе Ингурская ГЭС находится сразу и там, и там. И без сотрудничества сразу две стороны остались бы без энергии, поэтому вынужденная дружба продолжается почти 25 лет, с самого начала конфликта, за все это время, несмотря на близость к военным действия, здесь не прозвучало ни единого выстрела.

Это самая большая ГЭС на Кавказе. Просто Гигантские масштабы, высота плотины 271,5 метр, длина 728 метров! Ингурское водохранилище протягивается больше чем на 20 километров, 1110 миллионов кубических метров воды! А еще примерно здесь начинается вышеупомянутая Верхняя Сванетия — красивейший высокогорный регион Грузии. Река Ингури, на которой стоит ГЭС, стекает прямо с ледников у поселка Ушгули.

Грузинской стороной планируется развитие туризма. По плану здесь будет музейно-туристический центр и даже канатные дороги через водохранилище!

Чиатура. Город летающих пепелацев

Больше ста лет в этом городе добывали марганец, но со временем промышленность загнулась, а жители стали покидать город. Сегодня город представляет из себя полуразрушенные и полузаброшенные многоэтажки и несколько настоящих летающих по городу пепелацев! Пожалуй, это самое депрессивное место Грузии, но при этом невероятно интересное!

В 19 веке города здесь не было, да и вообще ничего не было, но в скалах нашли марганцевую руду. Началось строительство рудников и шахт, причем началось в таких масштабах, что уже в начале в 20 века в Грузии добывали больше половины всего марганца в мире! Город был основан в 1921 году. Районы города и шахты оказались разбросанными по разным холмам и из-за этих особенностей рельефа в 50-е годы начали строить канатные дороги. В этом небольшом городке их оказалось сразу около 20 штук, по ним возили руду, по ним люди добирались из одного района города в другой, на работу и домой с работы. Эти летающие вагончики здесь что-то вроде обычных маршруток. Такого количества канатного городского транспорта не было нигде в мире!

Сегодня большая часть канаток уже не работает, шахты закрылись, люди разъехались. Но сохранившиеся остатки той эпохи прекрасны, а вагончики канатной дороги похожи на настоящие пепелацы из знаменитого фильма «Кин-дза-дза». Несколько вагончиков до сих пор на ходу и каждый день перевозят местных жителей и редких заезжих туристов в один из районов города на высоком холме. Проезд бесплатный!

Кладбище автомобилей по-грузински

Удивительный частный музей ретро-автомобилей расположился в небольшом селе Пасанаури на Военно-Грузинской дороге, десятки заржавевших уникальных машин просто разбросаны вокруг одного из домов…

Поселок городского типа Пасанаури расположен на Военно-Грузинской дороге в 88 километрах от Тбилиси. Все, что про него рассказывают туристам касается хинкалей, здесь самая настоящая родина главного грузинского блюда. Но об этом лишь рассказывают, а местные жители этот факт никак не используют, в поселке есть несколько придорожных кафешек, в том числе и с самыми обычными хинкалями и без любого намека на их родину, таких кафешек сотни по всей стране. Почему так? Это остается загадкой. Но хинкали отходят на второй план благодаря одному местному жителю, который собирает старые автомобили и насобирал их уже на неплохой музей.

Один из соседей рассказал, что занимается этими автомобилями молодой мальчик, ему всего 40 с чем-то лет (да, для Грузии это еще совсем молодой мальчик), занимается коллекционированием он уже больше десяти лет. Хранятся экспонаты прямо на дороге у дома и на территории за домом, где другие обычно сажают огурцы.