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Азербайджан в три раза увеличит экспорт товаров в Россию
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Азербайджан в три раза увеличит экспорт товаров в Россию 

Мир24 2 часа назад
Азербайджан планирует в ближайшие пять лет увеличить объемы экспорта продукции в Россию в три раза, приводит ТАСС заявление министра экономики страны Шахина Мустафаева.
Ранее сообщалось, что всего продукцию, произведенную в республике, закупают около 80 стран. Наибольшим спросом пользуются вино, очищенный фундук, чай, хурма, яблоки, клубника, грибы и шелковые ковры.
Также власти Азербайджана заявили, что намерены повысить совместно с Россией выпуск бентонита — высококачественного сырья для строительства и промышленного производства. Он идет на экспорт в страны СНГ и в Европу.
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