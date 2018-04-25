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В Брянске открывается международный форум Победителей
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В Брянске открывается международный форум Победителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 25 апр — РИА Новости. Более 250 человек из государств СНГ, стран Балтии и Грузии примут участие в Международном форуме Победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», который открывается Брянске в среду.
"Двадацать пятого апреля в Брянске состоится Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», посвященный годовщине Великой Победы и 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков", — сообщает правительство региона.
Масштабный межгосударственный проект проводится с 2010 года по инициативе общественных патриотических организаций при поддержке Администрации президента России.
Участие в форуме, по данным организаторов, примут более 250 человек из государств СНГ, стран Балтии и Грузии. Это будут ветераны войны и труженики тыла, видные общественные деятели и политики, ученые-историки, представители общественных организаций и патриотических движений, известные журналисты и эксперты, молодежные лидеры и студенты.
Центральной темой международной встречи станет подвиг партизан и героев-подпольщиков в Великой Отечественной войне, ей будет посвящено пленарное заседание форума. Как отмечают организаторы, особый акцент будет сделан на сохранении коллективной исторической памяти о Победе, в частности, подвиге партизан и героев-подпольщиков, противодействии попыткам фальсификации итогов Великой Отечественной войны, оценке итогов деятельности поисковых движений на постсоветском пространстве.
Как отмечается в сообщении, важным событием станет открытие историко-документальной выставки архивных материалов «Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля…», подготовленной Российского государственным архивом социально-политической истории и посвященной формированию и развитию партизанского движения на оккупированной территории СССР в 1941–1945 годах.
Представители национальных делегаций примут участие в церемонии возложения венков к Вечному огню у Памятника воинам и партизанам — освободителям Брянска, побывают в мемориальных комплексах «Партизанская поляна» и «Хацунь», отмечают организаторы.
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