В Брянске открывается международный форум Победителей

БРЯНСК , 25 апр — РИА Новости . Более 250 человек из государств СНГ, стран Балтии и Грузии примут участие в Международном форуме Победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», который открывается Брянске в среду.

"Двадацать пятого апреля в Брянске состоится Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», посвященный годовщине Великой Победы и 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков", — сообщает правительство региона.

Масштабный межгосударственный проект проводится с 2010 года по инициативе общественных патриотических организаций при поддержке Администрации президента России

Участие в форуме, по данным организаторов, примут более 250 человек из государств СНГ, стран Балтии и Грузии. Это будут ветераны войны и труженики тыла, видные общественные деятели и политики, ученые-историки, представители общественных организаций и патриотических движений, известные журналисты и эксперты, молодежные лидеры и студенты.

Центральной темой международной встречи станет подвиг партизан и героев-подпольщиков в Великой Отечественной войне, ей будет посвящено пленарное заседание форума. Как отмечают организаторы, особый акцент будет сделан на сохранении коллективной исторической памяти о Победе, в частности, подвиге партизан и героев-подпольщиков, противодействии попыткам фальсификации итогов Великой Отечественной войны, оценке итогов деятельности поисковых движений на постсоветском пространстве.

Как отмечается в сообщении, важным событием станет открытие историко-документальной выставки архивных материалов «Пусть почувствует враг, как горит под ним наша земля…», подготовленной Российского государственным архивом социально-политической истории и посвященной формированию и развитию партизанского движения на оккупированной территории СССР в 1941–1945 годах.

Представители национальных делегаций примут участие в церемонии возложения венков к Вечному огню у Памятника воинам и партизанам — освободителям Брянска, побывают в мемориальных комплексах «Партизанская поляна» и «Хацунь», отмечают организаторы.