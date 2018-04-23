«Группа ГАЗ» организует сборку автомобилей в Азербайджане к 2020 году

«Горьковский автомобильный завод» ( ГАЗ , входит в группу ГАЗ) договорился о сотрудничестве с компанией «АзерМаш» в Баку по сборке коммерческих автомобилей, сообщили RNS в российской компании.

В рамках соглашения планируется строительство в 2018-2019 годах на территории Азербайджана предприятия по сборке коммерческих автомобилей марки ГАЗ. Мощность предприятия составит 1 тыс. автомобилей в год.

На предприятии с конца 2019 года будут собираться легкие коммерческие автомобили «ГАЗель Next и „ГАЗель Бизнес“, а также среднетоннажные грузовики „ГАЗон Next“. На основе базовых моделей автомобилей ГАЗ в дальнейшем планируется организовать производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов.

В ходе реализации соглашения стороны договорились провести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

ГАЗ организует поставки машинокомплектов на сборочное производство в Азербайджане, обучение и сертификацию специалистов „Азермаша“, предоставит необходимую документацию и лицензии.

Производство автомобилей будет организовано в Гаджигабульской промышленной зоне.