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«Группа ГАЗ» организует сборку автомобилей в Азербайджане к 2020 году
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«Группа ГАЗ» организует сборку автомобилей в Азербайджане к 2020 году 

Rambler News Service 1 час назад
«Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ, входит в группу ГАЗ) договорился о сотрудничестве с компанией «АзерМаш» в Баку по сборке коммерческих автомобилей, сообщили RNS в российской компании.
В рамках соглашения планируется строительство в 2018-2019 годах на территории Азербайджана предприятия по сборке коммерческих автомобилей марки ГАЗ. Мощность предприятия составит 1 тыс. автомобилей в год.
На предприятии с конца 2019 года будут собираться легкие коммерческие автомобили «ГАЗель Next и „ГАЗель Бизнес“, а также среднетоннажные грузовики „ГАЗон Next“. На основе базовых моделей автомобилей ГАЗ в дальнейшем планируется организовать производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи, школьных микроавтобусов.
В ходе реализации соглашения стороны договорились провести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.
ГАЗ организует поставки машинокомплектов на сборочное производство в Азербайджане, обучение и сертификацию специалистов „Азермаша“, предоставит необходимую документацию и лицензии.
Производство автомобилей будет организовано в Гаджигабульской промышленной зоне.
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