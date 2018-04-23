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Кремль объяснил свою позицию относительно событий в Армении
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Кремль объяснил свою позицию относительно событий в Армении 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
События в Армении, связанные с акциями оппозиции, являются внутренним делом этой страны, гипотетические рассуждения о возможности вмешательства России в эту ситуацию неуместны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По линии Кремля я ничего вам не могу сказать. Вы знаете, что у президента недавно были контакты, он поздравлял своих коллег с избранием. Поэтому на высшем уровне такие контакты имели место, но какие-то консультации — я сейчас вам не могу сказать точно», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, обращался ли Ереван к Москве за консультациями или помощью.
На вопрос, в каком случае Москва может вмешаться в ситуацию, он ответил вопросом: «Почему Москва должна вмешиваться?». «Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны», ответил Песков на уточняющий вопрос о том, что предпримет Россия, если, например, Армения запросит помощь.
Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты — премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».
Напомним, 18 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что ситуация в Армении будет развиваться в рамках закона.
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