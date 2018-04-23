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В Кремле считают политические события в Армении ее внутренним делом
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В Кремле считают политические события в Армении ее внутренним делом 

РИА Новости 20 минут назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Кремле считают внутриполитические события в Армении ее внутренним делом, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это все, что я могу сказать", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, видит ли Кремль угрозу дестабилизации ситуации в регионе из-за протестов в стране.
Вместе с тем он отметил, что РФ внимательно наблюдает за происходящим в этой стране.
"Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", — сказал Песков.
На вопрос о том, известно ли администрации президента о каком-либо особом режиме на российской военной базе в Гюмри или в целом о распоряжениях, адресованных военным РФ в Армении, пресс-секретарь главы государства посоветовал обратиться в Минобороны РФ. «Адресовать все-таки в министерство обороны нужно вопрос», — отметил он.
Акции против избрания Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
В воскресенье прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном и Саргсяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны.
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