В Кремле считают политические события в Армении ее внутренним делом

"Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это все, что я могу сказать", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, видит ли Кремль угрозу дестабилизации ситуации в регионе из-за протестов в стране.

Вместе с тем он отметил, что РФ внимательно наблюдает за происходящим в этой стране.

"Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", — сказал Песков.

На вопрос о том, известно ли администрации президента о каком-либо особом режиме на российской военной базе в Гюмри или в целом о распоряжениях, адресованных военным РФ в Армении, пресс-секретарь главы государства посоветовал обратиться в Минобороны РФ . «Адресовать все-таки в министерство обороны нужно вопрос», — отметил он.

Акции против избрания Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.