Кремль назвал события в Армении внутренним делом этой страны

В Кремле следят за ситуацией в Армении

"Мы очень внимательно наблюдаем за происходящим в Армении, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . — Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения. Это участник ЕврАзЭС. И поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна. Поэтому мы наблюдаем за тем, что там происходит".

На вопрос о том, были ли консультации с Ереваном по линии Кремля, Песков напомнил, что у российского лидера недавно были контакты с руководством республики — он поздравлял коллег с избранием. «На высшем уровне такие контакты имели место, а консультации — не могу сказать», — добавил пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, в каком случае Россия может вмешаться в ситуацию, представитель Кремля удивился: «Почему мы должны вмешиваться?». На уточняющий вопрос, например, если соответствующую помощь запросит Ереван, Песков ответил: «Гипотетические рассуждения здесь абсолютно неуместны».

Когда журналисты поинтересовались, есть ли угроза дестабилизации ситуации в регионе из-за протестов, представитель Кремля подчеркнул: «Это исключительно внутреннее дело Армении, и, собственно, наверное, все, что я могу сказать».