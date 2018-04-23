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Кремль назвал события в Армении внутренним делом этой страны
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Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение

Кремль назвал события в Армении внутренним делом этой страны 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В Кремле следят за ситуацией в Армении.
"Мы очень внимательно наблюдаем за происходящим в Армении, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения. Это участник ЕврАзЭС. И поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна. Поэтому мы наблюдаем за тем, что там происходит".
На вопрос о том, были ли консультации с Ереваном по линии Кремля, Песков напомнил, что у российского лидера недавно были контакты с руководством республики — он поздравлял коллег с избранием. «На высшем уровне такие контакты имели место, а консультации — не могу сказать», — добавил пресс-секретарь президента.
На вопрос о том, в каком случае Россия может вмешаться в ситуацию, представитель Кремля удивился: «Почему мы должны вмешиваться?». На уточняющий вопрос, например, если соответствующую помощь запросит Ереван, Песков ответил: «Гипотетические рассуждения здесь абсолютно неуместны».
Когда журналисты поинтересовались, есть ли угроза дестабилизации ситуации в регионе из-за протестов, представитель Кремля подчеркнул: «Это исключительно внутреннее дело Армении, и, собственно, наверное, все, что я могу сказать».
Вопрос о том, известно ли в Кремле о том, вводился ли на российской базе в Гюмри особый режим, Песков предложил адресовать в Минобороны.
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