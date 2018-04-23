«Молимся за мир в стране». Что армяне Ростова говорят о событиях в Ереване

Армении уже больше 10 дней продолжается политический кризис, и уличное противостояние власти и оппозиции. Предпосылкой к бурным событиям стала реформирование политического устройства страны.

Еще в бытность президентом Армении Сержа Саргсяна система власти сменилась с президентской на парламентскую. А после ухода Саргсяна в отставку, именно экс-главу государства правящая партия провозгласила премьер-министром со всей полнотой власти.

Другими словами, хотя система власти и изменилась, но во главе государства остался тот же человек, пусть и занимающей другую должность. Оппозиция возмутилась, и в стране начались самые массовые за всю историю независимой Армении уличные протесты, центром которых стал Ереван

Живой щит Армянская церковь «Сурб Арутюн» в Ростове разместила в соцсетях пост, где священнослужители предлагают помолиться «за наше Отечество и за наш народ… Господь Бог, просим Тебя, подай нашему армянскому народу Твой божественный мир… Также, милостивый Бог, от нашего народа и от всех наших областей, домов и всего армянского мира изгони беды и страдания».

При этом представитель церкви сказал в телефонном разговоре, что политикой они не занимаются, а священнослужители, которые в минувшие выходные вышли на уличный митинг в Ереване, пытались собой, как живым щитом, предотвратить кровопролитие.

«Сегодняшние события показали, что Армения выбирает демократический путь развития. У меня душа болит, как и у всех ростовских армян, за страну. Я очень надеюсь, что армянский народ найдёт мудрое решение и ситуация разрешится без кровопролития, путём мирных переговоров и компромиссов.

Арутюн Сурмалян. Уверен, что эти события никак не повлияют на добрососедские отношения России и Армении», — считает глава общественной организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община» депутат Заксобрания, член Общественной палаты Ростовской области

Не довести до крови

«Эти события — итог иллюзорности парламентских выборов. Саргсян поверил (имея большинство голосов в парламенте), что его роль в обществе значима, и он может пойти на третий срок. Я затрудняюсь прогнозировать развитие ситуации, всё зависит от того, до какого предела готова дойти власть и общество.

Сейчас среди участников протестов много тех, кто по сути уже воевал с оружием в руках (армяно-азербайджанский конфликт), такая смесь — взрывоопасна. Очень надеюсь, что не повторятся кровавые события 2008 года, когда демонстранты гибли», — говорит ростовский медиа-аналитик, кандидат наук, доцент Грант Карташян.

Тревога за страну

Напомним, что в Ростовской области проживает одна из самых многочисленных и влиятельных армянских общин в России. Армяне живут на Дону с конца XVIII века, когда указом императрицы Екатерины II на землях Войска Донского был основан город Нор-Нахичеван и пять армянских сел.

Позже, из слияния донской Нахичевани и Ростовской крепости, и возник город Ростов-на-Дону.

Сейчас, по данным переписи 2010 года, армяне –это вторая по величине этническая группа Ростовской области. В самой донской столице армяне составляют 3,4% населения (перепись 2010 года).

Также донские армяне являются единственной армянской диаспорой России, имеющей ареал компактного расселения: в Мясниковском районе они составляют 56,1% населения. Армянская община сохраняет тесные связи с Арменией, и события, происходящие в этой стране, не оставляют их равнодушными.