Сотни людей встретили сборную Грузии по хоккею в Тбилиси после победы в 3-м дивизионе ЧМ

ТБИЛИСИ , 24 апреля. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория /. Сотни людей встретили во вторник в Тбилисском международном аэропорту имени Ш. Руставели сборную Грузии по хоккею, победившую на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона в Кейптауне ЮАР ). Сборная Грузии участвует в чемпионатах мира Международной федерации хоккея (IIHF) с 2013 года, грузинские хоккеисты впервые в своей истории завоевали право выступить во втором дивизионе чемпионата мира (группа В).

Среди тех, кто встречал хоккейную дружину в аэропорту, были юные хоккеисты действующих в стране детских и юношеских команд. Из аэропорта сборная Грузии и сопровождавшие ее лица направились в Министерство спорта и культуры страны, где прошел специальный прием. Министр спорта и культуры Грузии Михаил Георгадзе поздравил хоккеистов с историческим достижением.

"Сборная Грузии по хоккею с шайбой добилась исторического результата, сердечно поздравляю хоккеистов, тренеров и нашу федерацию хоккея с победой на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона и завоеванием права играть во втором дивизионе", — сказал Георгадзе.

Развитие инфраструктуры

Министр также отметил, что правительство Грузии имеет серьезные планы по развитию инфраструктуры зимних видов спорта с целью подачи в будущем официальной заявки на проведение в 2030 году зимних Олимпийских игр в Бакуриани-Боржоми. Георгадзе сообщил, что летом текущего года в Бакуриани начнется строительство современной многофункциональной ледовой арены мировых стандартов (вместимостью 2300 зрителей).

Зугдиди и Георгадзе сообщил, что в 2019 году в Тбилиси начнется строительство ледовой арены, которая будет соответствовать международным стандартам. В нынешнем и будущем году будут созданы ледовые арены в Батуми Кутаиси , что будет содействовать развитию хоккея с шайбой, фигурного катания, а также позволит проводить в Грузии международные турниры по зимним видам спорта.

"В нашей стране много детей желают заниматься фигурным катанием и хоккеем с шайбой, создание новых арен позволит решить проблему дефицита ледовых сооружений", — сказал он.

Министр отметил, что в январе текущего года премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о желании Грузии принять зимние Олимпийские игры 2030 года. «В январе в Лозанне прошла встреча премьер-министра с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом , премьер-министр сообщил ему, что у правительства Грузии создан план подготовки инфраструктурных объектов, а также развития зимних видов спорта. Правительство Грузии продолжит работу в направлении создания соответствующих объектов инфраструктуры и подготовки официальной подачи заявки на проведение в 2030 году в стране зимних Олимпийских игр», — заявил Георгадзе.

Историческое достижение

Израиля, КНДР, Сборная Грузии на прошедшем в Кейптауне (ЮАР) чемпионате мира среди команд третьего дивизиона обыграла команды Турции (6:2), Болгарии (5:3), Гонконга (11:1) и Тайваня (11:2), уступив лишь хозяевам турнира со счетом 2:4. Первое место по итогам кругового турнира позволит грузинским хоккеистам выступить в 2019 году на чемпионате мира среди команд второго дивизиона в группе В, где соперниками сборной Грузии будут команды Новой Зеландии Мексики и сборной, которая займет последнее место на ЧМ-2018 во втором дивизионе в группе А, проходящем в Нидерландах с 23 по 29 апреля.

На прошедшем чемпионате в ЮАР лучшим бомбардиром и снайпером турнира стал 23-летний нападающий сборной Грузии Александр Жужунашвили, набравший 19 очков (10 шайб + 9 голевых передач) в пяти матчах. Жужунашвили выступает за клуб «Мимино» из Бакуриани.

Сборная Грузии укомплектована хоккеистами, играющими в чемпионате страны, среди них несколько игроков, родившихся в России Финляндии и других странах, но имеющих гражданство Грузии и выступающих в клубах «Мимино», «Цецхловани Джвароснеби» (Тбилиси), «Рухи Мглеби» (Тбилиси) и «Кинулис Раиндеби» (Тбилиси). Тренирует сборную Грузии 41-летний Роланд Сванидзе, выступавший в Российской хоккейной лиге за новокузнецкий «Металлург» (1996-1998), «Нефтяник» из Альметьевска (1998-1999) и тюменский «Рубин» (1999-2001).

Чемпионат Грузии по хоккею проводится ежегодно с 2008 года.