СК Армении сообщил о задержании лидеров протестного движения

Ранее в одном из отелей Еревана сорвались, едва начавшись, переговоры между Николом Пашиняном и премьер-министром Сержем Саргсяном

В ведомстве пояснили, что задержанным предъявлены официальные обвинения в организации несанкционированных акций, шествий и митингов.

«Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны полиции, задержанные) не выполнили свои обязанности по обеспечению мирного и нормального хода (массовых) собраний», — указывается в пресс-релизе СК Армении.

Ранее в одном из отелей Еревана сорвались, едва начавшись, переговоры между Николом Пашиняном и премьер-министром Сержем Саргсяном. Несмотря на готовность премьера к диалогу, оппозиционер заявил, что готов обсуждать лишь условия отставки главы правительства, после чего Саргян обвинил политического оппонента в шантаже.

«Фракция, получившая (на выборах) 7-8%, говорить от имени народа не имеет права», — констатировал премьер Армении.