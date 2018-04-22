Ещё
СК Армении сообщил о задержании лидеров протестного движения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК Армении сообщил о задержании лидеров протестного движения 

ТК «Звезда» 22 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Ранее в одном из отелей Еревана сорвались, едва начавшись, переговоры между Николом Пашиняном и премьер-министром Сержем Саргсяном.
Лидеры протестов в Армении депутаты Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны. Об этом говорится в сообщении следственного комитета этой страны.
В ведомстве пояснили, что задержанным предъявлены официальные обвинения в организации несанкционированных акций, шествий и митингов.
«Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны полиции, задержанные) не выполнили свои обязанности по обеспечению мирного и нормального хода (массовых) собраний», — указывается в пресс-релизе СК Армении.
Ранее в одном из отелей Еревана сорвались, едва начавшись, переговоры между Николом Пашиняном и премьер-министром Сержем Саргсяном. Несмотря на готовность премьера к диалогу, оппозиционер заявил, что готов обсуждать лишь условия отставки главы правительства, после чего Саргян обвинил политического оппонента в шантаже.
«Фракция, получившая (на выборах) 7-8%, говорить от имени народа не имеет права», — констатировал премьер Армении.
ТК «Звезда»: последние новости
Песков рассказал об отношении Москвы к протестам в Ереване Правительство Армении ушло в отставку Израиль пообещал ответить в случае применения Сирией комплексов С-300
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву27
Совет Европы пригрозил наказать Россию77
В московском метро произошло ЧП
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение