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В Тбилиси состоялась акция в поддержку армянской оппозиции
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В Тбилиси состоялась акция в поддержку армянской оппозиции 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
У посольства Армении в центре столицы Грузии поздно вечером в воскресенье состоялась акция в поддержку армянской оппозиции, которая проводит митинги в Ереване. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как в Тбилиси сторонники армянской оппозиции выразили ей свою солидарность
В воскресенье в Ереване очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства против митингующих. Беспорядки продолжились после того, как стало известно, что переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном ни к чему не привели. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — позднее были задержаны.
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