Члены ПАСЕ подозреваются в коррупции

Ряд действующих и бывших членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в том числе экс-председатель ПАСЕ Педро Аграмунта, подозревается в совершении коррупционных правонарушений, передает собкор Банки.ру Брюсселе со ссылкой на доклад группы независимых экспертов.

По итогам десятимесячного внутреннего расследования установлено, что депутаты ПАСЕ принимали денежные и роскошные подарки в обмен на более лояльное отношение к действиям правительства Азербайджана внутри страны, смягчение критики в его адрес и лоббирование азербайджанских интересов в европейских институтах. Но в выводах доклада депутаты были оправданы по ключевому моменту — принятие роскошных подарков, среди которых полностью оплачиваемые поездки, которые считались стимулом для «нужных» голосов во время голосований Ассамблеи.

Украину и Турцию. Следственный орган ограничил свое расследование Азербайджаном, но в докладе отмечается, что уже получены заявления с обвинениями в адрес других государств, включая Россию

В прошлом году бывший азербайджанский дипломат Ариф Мамедов утверждал, что член делегации в Совете Европы от Азербайджана должен был потратить 30 млн евро на лоббирование национальных интересов в европейских институтах. Два источника из Ассамбели заявляли изданию The Guardian, что членам ПАСЕ были предложены взятки за голоса Азербайджана.

Слухи о подкупах депутатов ПАСЕ обсуждаются много лет, а Азербайджан обвиняется в дарении подарков в виде наличных и дорогих вещей в обмен на «нужные» голоса еще с 2012 года.