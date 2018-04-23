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Власти Армении надеются, что в стране не придется вводить режим ЧП
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Власти Армении надеются, что в стране не придется вводить режим ЧП 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил надежду, что в стране не придется вводить режим чрезвычайного положения из-за протестных акций, передает РИА «Новости».
"Мое желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников, — чтобы необходимости в ведении режима чрезвычайного положения не было ни сейчас, ни в дальнейшем. В законодательстве прописано, что такая необходимость может возникнуть, но мы надеемся, что этого не будет", — заявил Саркисян.
По его словам, законодательство страны определяют процедуру привлечения вооруженных сил в таких ситуациях.
"Это только при режиме чрезвычайного положения для выполнения конкретных задач, в качестве силы для сохранения соответствующего режима", — уточнил Саркисян.
Ранее сообщалось, что в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.
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