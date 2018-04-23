Власти Армении надеются, что в стране не придется вводить режим ЧП

"Мое желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников, — чтобы необходимости в ведении режима чрезвычайного положения не было ни сейчас, ни в дальнейшем. В законодательстве прописано, что такая необходимость может возникнуть, но мы надеемся, что этого не будет", — заявил Саркисян.

По его словам, законодательство страны определяют процедуру привлечения вооруженных сил в таких ситуациях.

"Это только при режиме чрезвычайного положения для выполнения конкретных задач, в качестве силы для сохранения соответствующего режима", — уточнил Саркисян.