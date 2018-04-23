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В Госдуме исключили вмешательство России в ситуацию в Армении
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В Госдуме исключили вмешательство России в ситуацию в Армении 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
«Нужно ли России выступать в роли активной силы, вмешиваясь во внутренние события в Армении? Я не считаю, что для этого наступил какой-то момент. В принципе, обращение суверенных властей к другому суверенному государству может быть разным, например, когда дело касалось событий в Киргизии, такого рода идеи возникали, страна балансировала между территориальной целостностью и распадом на север и юг. Я не думаю, однако, что для Армении это было бы правильным и актуальным. Не в традициях Армении привлекать кого-либо для решения внутриармянских вопросов, это вызовет гораздо большую негативную реакцию среди тех, кто поддерживает нынешнее правительство».
Затулин подчеркнул, что ресурсы действующей власти Армении позволяют разрешить возникнувшие противоречия.
«Не является исчерпанным абсолютно ресурс власти, которая демонстрирует, с одной стороны, готовность встречаться с вменяемыми представителями оппозиции, с другой стороны — твёрдость, которая проявилась в задержании тех, кто призывал фактически к государственному перевороту».
По словам зампреда думского комитета по делам СНГ, Россия в этой ситуации может выступать исключительно в роли наблюдателя, заинтересованного в сохранении стабильности в Армении.
«Россия не только наблюдатель, это наблюдатель, который заинтересован в том, чтобы в Армении не было дестабилизации. Этот наблюдатель политическими средствами должен поддерживать законную власть — что мы и делаем. А десантировать в Армению каких-то своих правоохранителей — это значит грубым образом вмешаться в ситуацию и сплотить против России не только тех, кто выступает против правительства, но и значительную часть людей, которые вполне искренне верят, что они сами в состоянии разобраться, что им нужно. Это категорически неприемлемо для Армении и категорически неприемлемо для нас. Планов такого рода у России нет и быть не может. Обсуждать эти темы означает подыгрывать тем блогерам и оппозиционерам в Армении, которые идут за Пашиняном и склонны усматривать в России просто злую силу, которая всегда будет препятствовать их желанию демократии, свободы. Я считаю это контрпродуктивным».
Сегодня стало известно, что оппозиция возобновила акции протеста в Ереване. Накануне на митинги собралось, по разным подсчётам, от 35 до 160 тысяч человек. Более 200 были задержаны, в том числе лидер оппозиции Никол Пашинян. Неделю назад протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении. Они выражают несогласие с утверждением бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьера.
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Десятки тысяч человек собрались на протестный митинг в центре Еревана Противники назначения Саргсяна премьером Армении намерены ночевать у парламента Оппозиция в Армении объявила о создании революционного комитета
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