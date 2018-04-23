Розыгрыш управляемого хаоса

Ереване штормит. Оппозиция, выведшая на улицы десятки тысяч людей под предлогом протеста против занятия экс-президентом Саргсяном поста премьера, не скрывает того, что ставит на захват власти. Свои действия лидеры протестующих гордо именуют «бархатной революцией», а от властей требуют в ультимативном порядке уйти в отставку.

При этом никакой сколько-нибудь альтернативной программы вожди волны протеста не предлагают. И, в целом, рост масштабов волнений рискуют погрузить ситуацию в Армении в состояние хаоса. И, как по заказу, в столь критический момент не только для Армении, но и для всего южного Закавказья в целом появляется откровенно фейковая информация о том, что Азербайджан якобы концентрирует свои войска в районе Нагорного Карабаха.

И такой вброс с явно провокационной целью осуществляется на фоне некоторого сближения Азербайджана и Армении на переговорах, их взаимных попыток найти компромисс в карабахском вопросе. Естественно, возникает вопрос, а кому все эти попытки манипулирования массовым сознанием выгодны?

В последние месяцы много говорят и пишут о теории «управляемого хаоса». Внешнеполитической доктрине, которой активно придерживаются, по заверением многих экспертов, США и их британские союзники. Суть такого рискованного подхода к международной ситуации сводится к раскачке в выбранных странах ситуации вплоть до возникновения в них абсолютного вакуума власти. С тем, чтобы получить легальную возможность своего вмешательства, политического, а чаще откровенно силового, ради достижения своих тактических целей.

То, что волнения в Армении спровоцированы во многом целенаправленным внешним вмешательством, это очевидно. Недаром только посольство США в Ереване насчитывает порядка двух тысяч сотрудников. И это не считая многочисленных НКО, живущих на западные гранты. Было кому работать с недовольными, спекулировать на объективных экономических трудностях.

Но достигнуть хаоса в Армении, заставить ее руководство сменить внешнеполитические ориентиры страны, выйти из Евразийского экономического союза — это, судя по всему, только часть тактической задачи. Вполне вероятно, что некие кукловоды хотели бы развивать ситуацию дальше. В частности, воспользовавшись эмоциональным состоянием армянского общества, спровоцировать рост напряженности на линии разграничения сил в Нагорном Карабахе.

А ведь ответных действий на несуществующую угрозу могут потребовать как оппозиционеры, так и правительство, увидевшее в такой «патриотической реакции» шанс отвлечь протестующих от внутренних проблем. К чему такой процесс спровоцированной напряженности мог бы привести, догадаться совсем не трудно: к риску прямого военного столкновения.

А там, глядишь, появится шанс как-то раскачать ситуацию уже в Азербайджане, что не удалось сделать, не смотря на все попытки, во время недавней президентской избирательной кампании. Известно, что независимая политика Ильхама Алиева многим на Западе не нравится и на него всеми способами пытаются оказывать давление. Так, почему бы не попробовать накалить обстановку и в Азербайджане, провоцируя рост напряженности в отношениях с Арменией, ставя ситуация на грань силового конфликта. Известно, что куда проще нарушить существующую стабильность, чем потом пытаться вернуть порядок вещей.

Вот так одним ударом, как в биллиарде, в теории можно посеять хаос и напряженность в одном из ключевых для глобальной стабильности регионе. А учитывая близость Турции да и Сирии , ставка может делаться на то, чтобы поджечь огромный регион с нескольких сторон сразу. Причем с последствиями глобального масштаба.

Остается надеяться на мудрость закавказских лидеров. На то, что никакие вбросы не спровоцируют их на поспешные и необдуманные действия. Впрочем, они уже не раз доказывали свое здравомыслие и выдержанность.