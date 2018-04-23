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Министр обороны Армении надеется, что в стране не будут вводить режим ЧП
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Министр обороны Армении надеется, что в стране не будут вводить режим ЧП 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Министр обороны Армении Виген Саркисян надеется, что не будет необходимости вводить в стране режим чрезвычайного положения в связи с акциями против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.
"Мое желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников, — чтобы необходимости в ведении режима чрезвычайного положения не было ни сейчас, ни в дальнейшем. В законодательстве прописано, что такая необходимость может возникнуть, но мы надеемся, что этого не будет", — сказал Саркисян на брифинге.
Он отметил также, что законодательство регулирует процедуру привлечения вооруженных сил при подобных ситуациях. «Это только при режиме чрезвычайного положения для выполнения конкретных задач, в качестве силы для сохранения соответствующего режима», — сказал министр.
В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей из-за избрания премьером экс-президента Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.
Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — позднее были задержаны.
Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.
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