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На митинге в центре Еревана собрались десятки тысяч человек
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На митинге в центре Еревана собрались десятки тысяч человек 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Десятки тысяч человек пришли на митинг в центре Еревана, они выступают против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Митинг, как отмечается, проходит без лидеров оппозиции. В воскресенье, 22 апреля, были задержаны депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.
Агентство указывает, что пока протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Ален Симонян.
Ранее президент Армении Армен Саркисян обратился к гражданам и демонстрантам с призывом искать возможности для диалога.
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