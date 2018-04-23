Эксперт о событиях в Армении: план Пашиняна — это план переворота

Профессор Андраник Мигранян : «Улица не должна диктовать, какой должна быть власть»

— Премьер-министр в Армении по новой Конституции — человек, которому фактически принадлежит вся власть. Его избирает парламент. В парламенте большинство у правившей страной долгие годы Республиканской партии . Если первый вице-премьер, и.о. премьера Карен Карапетян станет главой правительства, может ли это привести к изменению курса Армении по отношению к России и миру?

— Если Карен Карапетян станет премьером, то мы не увидим никаких изменений курса Армении по отношению к России и курса Армении по отношению к миру. Во внешней политике мы увидим продолжение той же линии, это очевидно.

— А насколько велика вероятность того, что и.о. премьера Карапетян станет главой правительства?