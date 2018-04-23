Профессор Андраник Мигранян: «Улица не должна диктовать, какой должна быть власть»
После отставки премьер-министра Сержа Саргсяна политический кризис в Армении вступил в новую фазу. Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что 24 апреля пройдут его переговоры с и.о.премьера Кареном Карапетяном «о передаче власти народу». «КВ» поговорил с профессором МГИМО Андраником Миграняном о перспективах развития ситуации и о том, можно ли считать происходящее в Армении очередной «бархатной революцией».
— Премьер-министр в Армении по новой Конституции — человек, которому фактически принадлежит вся власть. Его избирает парламент. В парламенте большинство у правившей страной долгие годы Республиканской партии. Если первый вице-премьер, и.о. премьера Карен Карапетян станет главой правительства, может ли это привести к изменению курса Армении по отношению к России и миру?
— Если Карен Карапетян станет премьером, то мы не увидим никаких изменений курса Армении по отношению к России и курса Армении по отношению к миру. Во внешней политике мы увидим продолжение той же линии, это очевидно.
— А насколько велика вероятность того, что и.о. премьера Карапетян станет главой правительства?
— У Никола Пашиняна есть план действий, в котором отставка Сержа Саргсяна — только первый из пунктов. И Карен Карапетян как и.о.премьера никак в этот план не вписывается. Пашинян считает, что, как он говорит, «народ» должен предлагать кандидатуру и.о. премьера, потом этот выдвиженец представит парламенту программу, которую большинство не поддержит, и тогда неизбежны досрочные парламентские выборы… Я считаю, что улица не должна диктовать, какой должна быть власть. Это самое худшее, что может быть в условиях, когда Армянское государство находится фактически в состоянии войны с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Это означает хаос, развал. Да, возможно, есть какая-то усталость от Сержа Саргсяна (он руководил Арменией 10 лет — «КВ»). Я считаю его прекрасным руководителем, но народ иррационально настроен, кого-то всегда должен обвинять в своих бедах, а тут приходит демагог и говорит «я приду к власти и все исправлю»! Сейчас вся проблема в том, как будет разрулена ситуация армянскими властями. Уход Сержа Саргсяна может разрядить обстановку, к тому же Карапетян был все-таки достаточно успешным премьер-министром (с сентября 2016 года по апрель 2018 года — «КВ»), заработал определенный авторитет.