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В Батуми обсудят интеграцию Грузии в НАТО
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В Батуми обсудят интеграцию Грузии в НАТО 

News.ru 28 минут назад
Семинар парламентской ассамблеи (ПА) НАТО «Rose-Roth» откроется в понедельник в Батуми, сообщает InterFax.
97-ой семинар ПА НАТО «Rose-Roth» под названием «Грузия и регион Черного моря в новой геополитической повестке дня» продлится три дня. В Батуми прибудут делегации стран членов ПА НАТО, представители международных и неправительственных организаций, эксперты, представители правительства и парламента Грузии.
В частности, это будет президент Грузии Георгий Маргвелашвили и председатель ПА НАТО Паоло Алли.
На семинаре также обсудят безопасность в Чёрном море.
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