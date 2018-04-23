В Батуми обсудят интеграцию Грузии в НАТО

Семинар парламентской ассамблеи (ПА) НАТО «Rose-Roth» откроется в понедельник в Батуми , сообщает InterFax

97-ой семинар ПА НАТО «Rose-Roth» под названием « Грузия и регион Черного моря в новой геополитической повестке дня» продлится три дня. В Батуми прибудут делегации стран членов ПА НАТО, представители международных и неправительственных организаций, эксперты, представители правительства и парламента Грузии.

В частности, это будет президент Грузии Георгий Маргвелашвили и председатель ПА НАТО Паоло Алли.

На семинаре также обсудят безопасность в Чёрном море.