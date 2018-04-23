Глава ПА НАТО: альянс продолжит поддерживать интеграцию Грузии

ТБИЛИСИ , 23 апреля. / ТАСС /. Парламентская ассамблея (ПА) НАТО активно «поддерживает и продолжит поддержку процесса интеграции Грузии в альянс». Об этом заявил в понедельник в Батуми председатель ПА НАТО Паоло Алли.

Выступая на семинаре «Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня», он отметил: «Необходимо продолжить сотрудничество, чтобы было больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО, для полной интеграции страны в НАТО необходимы время и продолжение реформ».

Глава МИД республики Михаил Джанелидзе заявил на семинаре, что «Запад активно помогает Грузии в процессе строительства демократического государства и осуществления реформ с целью ускорения процесса интеграции в НАТО». «Сейчас сотрудничество Грузии с НАТО достигло самого высокого уровня за весь период такого сотрудничества, мы намерены расширить этот процесс», — сказал Джанелидзе. Выступления Алли и Джанелидзе в Батуми показаны в эфире тбилисских телекомпаний «Имеди» и «Рустави-2».

Международный семинар «Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня» начался в понедельник и завершится 25 апреля. На форуме в понедельник выступят президент страны Георгий Маргвелашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе , министр обороны Леван Изория , руководитель офиса связи НАТО в Грузии Розария Пуглис. Как сообщил парламент, участники форума обсудят «ход реформ в стране, вопросы сотрудничества НАТО и Грузии, безопасности Черноморского региона, развития гражданского общества». В семинаре участвуют представители стран — членов НАТО и стран-партнеров, посольств зарубежных государств.

Грузия с конца 1990-х годов сотрудничает с НАТО в рамках ее программ. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили . Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции «Грузинская мечта» в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время «важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии».