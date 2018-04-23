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Глава ПА НАТО: альянс продолжит поддерживать интеграцию Грузии
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Глава ПА НАТО: альянс продолжит поддерживать интеграцию Грузии 

ТАСС 2 часа назад
ТБИЛИСИ, 23 апреля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея (ПА) НАТО активно «поддерживает и продолжит поддержку процесса интеграции Грузии в альянс». Об этом заявил в понедельник в Батуми председатель ПА НАТО Паоло Алли.
Выступая на семинаре «Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня», он отметил: «Необходимо продолжить сотрудничество, чтобы было больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО, для полной интеграции страны в НАТО необходимы время и продолжение реформ».
Глава МИД республики Михаил Джанелидзе заявил на семинаре, что «Запад активно помогает Грузии в процессе строительства демократического государства и осуществления реформ с целью ускорения процесса интеграции в НАТО». «Сейчас сотрудничество Грузии с НАТО достигло самого высокого уровня за весь период такого сотрудничества, мы намерены расширить этот процесс», — сказал Джанелидзе. Выступления Алли и Джанелидзе в Батуми показаны в эфире тбилисских телекомпаний «Имеди» и «Рустави-2».
Международный семинар «Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня» начался в понедельник и завершится 25 апреля. На форуме в понедельник выступят президент страны Георгий Маргвелашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория, руководитель офиса связи НАТО в Грузии Розария Пуглис. Как сообщил парламент, участники форума обсудят «ход реформ в стране, вопросы сотрудничества НАТО и Грузии, безопасности Черноморского региона, развития гражданского общества». В семинаре участвуют представители стран — членов НАТО и стран-партнеров, посольств зарубежных государств.
Грузия с конца 1990-х годов сотрудничает с НАТО в рамках ее программ. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании Грузии стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции «Грузинская мечта» в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время «важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии».
В 2015 и 2016 годах Тбилиси дважды посетил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который заявил, что «Грузия станет членом НАТО», отметив при этом, что «не может назвать точных сроков». Между тем ряд местных политиков выступает за проведение Грузией политики неприсоединения к военно-политическим блокам.
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