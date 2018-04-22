МИД России: в грузинской элите укоренена враждебность к абхазам и осетинам

Красивые декларации

"Это нежелание глубоко укоренено в грузинском политическом классе. Сквозь красивые декларации «о братской любви и примирении» постоянно прорывается враждебность", — заявила Захарова в интервью телеканалу «Дождь».

В качестве примера дипломат привела риторику грузинских властей, которые называют избранные в Абхазии Южной Осетии органы власти «оккупационными режимами» и напомнила об анонсированной Тбилиси инициативе под названием «Шаг к лучшему будущему».

"Страницы этого документа насыщены неприемлемым и оскорбительным для югоосетин топонимом «Цхинвальский регион». Неудивительно, что Абхазия и Южная Осетия уже выразили свое неприятие в отношении этой инициативы", — отметила Захарова.

Тбилиси признал очевидное

При этом представитель МИД РФ заметила, что этой инициативой Тбилиси признал, что жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми.

"В тексте документа особо оговорено: участие в рекламируемых льготных грузинских программах не будет означать для абхазов и югоосетин подтверждения или получения гражданства Грузии. Тем самым наконец-то официальный Тбилиси признал очевидное: жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми, даже за щедрые обещания всяческих благ", — заявила Захарова.

По ее мнению, признание этого принципиально важного момента позволяет надеяться, что в Тбилиси со временем сумеют полностью осознать и принять политическую реальность.

"Соседями Грузии являются два независимых государства — Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. Чем скорее это поймут в Тбилиси, тем будет лучше для Грузии и для всех стран региона", — отметила Захарова.