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Оппозиционеры в Армении призвали к оккупации министерств и ведомств
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Оппозиционеры в Армении призвали к оккупации министерств и ведомств 

Газета.Ru 2 часа назад
Депутат парламента Армении Никол Пашинян обратился с призывом оккупировать здания министерств, ведомств и других органов государственного управления с целью не допустить сотрудников на работу, сообщает телеканал «360».
"Сегодня должен быть день тотальной блокады", — сказал Никол Пашинян.
Парламентарий, помимо прочего, призвал молодежь к сидячим забастовкам в учреждениях. При этом депутат подчеркнул, что протесты должны быть мирными.
"Но ничего не ломайте, никого не оскорбляйте", — сказал он.
Пашинян обратился и к соотечественникам за рубежом окружить посольства и заблокировать выходы, чтобы никто не смог покинуть здания.
По имеющимся данным, большинство депутатов армянского парламента уже находятся на своих рабочих местах. Они прибыли на работу рано утром на метро, чтобы избежать сопротивления митингующих.
Во вторник, 17 апреля, должно состояться заседание, на котором выберут премьер-министра страны. Оппозиция опротестовала кандидатуру экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Он находился во главе государства два срока подряд.
По истечению второго президентского срока Саргсяна в стране вступил в силу новый текст конституции. Согласно документу власть сосредотачивается в руках парламента и правительства. Функции президента при этом являются представительскими, его избирает парламент.
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