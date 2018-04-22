В Ереване госпитализировали семь человек после столкновений с полицией

ЕРЕВАН , 22 апр — РИА Новости . Семь человек госпитализированы в Ереване после стычек демонстрантов с полицией, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, продолжают лечение еще трое демонстрантов, пострадавших во время столкновений 16 апреля.

"Состояние здоровья семерых пострадавших удовлетворительное, трех — средней тяжести", — говорится в сообщении.

В воскресенье в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном , они длились три минуты и закончились безрезультатно. Глава правительства заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал политику «вернуться в правовое поле». В ответ парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие объявили о начале «бархатной революции».

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Это случилось после того, как в силу вступили конституционные поправки, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления, доминирующей фигурой во властной вертикали при этом становится глава кабмина.