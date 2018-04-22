ЕС призвал обе стороны Армении к диалогу

Право на свободу собраний мирными методами и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех граждан. Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции… Все те, кто был задержан при реализации своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены

— Майя Коцьянчич

Она сообщила о необходимости обеспечить инклюзивный диалог, направленный на немедленное и мирное урегулирование сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Еревана задержали 228 митингующих, семь демонстрантов были госпитализированы.