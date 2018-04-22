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ЕС призвал обе стороны Армении к диалогу
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ЕС призвал обе стороны Армении к диалогу 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич призвала власти Армении «немедленно» освободить всех задержанных протеста в Ереване и начать политический диалог для урегулирования внутриполитического кризиса в республике, сообщил «Интерфакс».
Право на свободу собраний мирными методами и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех граждан. Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и справедливо и пропорционально применять закон в соответствии с международными обязательствами Армении, в том числе в рамках Европейской конвенции… Все те, кто был задержан при реализации своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены
— Майя Коцьянчич
Она сообщила о необходимости обеспечить инклюзивный диалог, направленный на немедленное и мирное урегулирование сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Еревана задержали 228 митингующих, семь демонстрантов были госпитализированы.
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