Евросоюз призвал власти и оппозицию Армении проявлять сдержанность

БРЮССЕЛЬ , 23 апр — РИА Новости ЕС призывает в ситуации с протестами в Армении все стороны проявлять сдержанность, ответственность и организовать политический диалог, заявила в понедельник представитель европейской внешнеполитической службы ЕС.

"Мы ожидаем от властей Армении пропорционального применения законов связи с протестами, призываем освободить всех, кто был задержан в рамках осуществления ими права на мирные акции, и важно, чтобы все стороны вели себя сдержанно и ответственно", — заявила на брифинге в понедельник журналистам представитель пресс-службы Федерики Могерини

Она также призвала к инклюзивному диалогу, который позволил бы мирно разрешить ситуацию.

Отвечая на уточняющий вопрос, не опасаются ли в ЕС дестабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха на фоне протестов в Армении, представитель внешнеполитической службы ограничилась напоминанием, что позиция ЕС по этому вопросу «известна», повторив, что ЕС обеспокоен ситуацией в самой Армении и продолжит ее отслеживать.

Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.