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Десятки тысяч вышли на митинг в Ереване
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Десятки тысяч человек вышли на антиправительственный митинг в Ереване 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Десятки тысяч человек собрались в Ереване на митинг против избрания премьером бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом сообщает РИА Новости.
Протестующие собрались на площади Республики в центре города. Отмечается, что митинг проходит без лидеров оппозиции. 21 апреля задержали Армена Григоряна и Давида Санасаряна, а 22 апреля — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. На момент выпуска материала протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Ален Симонян.
Акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьера продолжаются в Ереване с 13 апреля. 22 апреля полиция начала разгон демонстрантов с применением шумовых гранат и дымовых шашек. Задержаны, по последним данным, 277 протестующих.
Депутаты Национального собрания Армении 17 апреля проголосовали за назначение Саргсяна на пост премьер-министра. После этого депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.
Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008-го по апрель 2018-го Саргсян был президентом Армении.
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