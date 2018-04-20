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В Ереване растет число задержанных: людей увозят неизвестно куда
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В Ереване растет число задержанных: людей увозят неизвестно куда 

Sputnik Азербайджан 20 апреля 2018
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 20 апр — Sputnik. Более десяти митингующих в Ереване полицейские посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении, сообщает Sputnik Армения.
"Полицейские взяли у водителя ключи, посадили в пустой пассажирский автобус номер один более десяти молодых людей и уехали в неизвестном направлении", — сказал корреспондент.
На данный момент, у тротуара стоят полицейские и позволяют людям маленькими группами пересекать улицу.
По состоянию на 12:00 утра, число подвергнутых приводу граждан Армении достигло 83 человек.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Демонстранты с 16 апреля начали акции гражданского неповиновения — закрывают перекрестки и улицы в центре столицы, пытаются блокировать административные здания. Приводу подвергнуты несколько десятков граждан.
Пашинян — лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента, глава оппозиционной фракции «Елк». Был главным редактором газеты «Айкакан жаманак» ("Армянское время"). Всегда выступал с оппозиционных позиций, в 2008 году присоединился к первому президенту Армении Левону Тер-Петросяну в его избирательной кампании и активно участвовал в событиях 1 марта, по итогам которых был объявлен в розыск и сдался полиции через год.
В 2010 году Пашиняна приговорили к семи годам лишения свободы за организацию беспорядков, но он вышел на свободу в 2011 году по амнистии.
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