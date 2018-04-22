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Экс-премьер Армении предложил восстановить президентскую систему правления в стране
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Экс-премьер Армении предложил восстановить президентскую систему правления в стране 

ТАСС 2 часа назад
ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Армении, ректор Российско-армянского университета в Ереване Армен Дарбинян призвал восстановить в республике президентскую форму правления. Об этом член-корреспондент Национальной Академии наук страны написал на своей странице в Facebook.
"Парламентская система (правления), преподнесенная народу, не выдержала даже первого испытания, — написал ученый. — Не выдержит и в дальнейшем".
По мнению бывшего премьера, «при проведении любых переговоров стержнем должно быть восстановление президентской системы (правления)». «С единственной поправкой: пребывание президента в должности должно быть ограничено одним сроком», — отметил Дарбинян.
Выпускник МГУ Армен Дарбинян, которому 53 года, возглавлял правительство Армении в 1998-1999 годах. В соответствии с конституционной реформой 2015 года, Армения перешла к парламентской форме правления, при которой премьер с самыми широкими полномочиями возглавляет всю систему исполнительной власти. В то же время, избранный парламентом президент располагает ограниченными, представительскими функциями и следит за соблюдением конституции.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером.
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