Экс-премьер Армении предложил восстановить президентскую систему правления в стране

ЕРЕВАН , 22 апреля. / ТАСС /. Бывший премьер-министр Армении , ректор Российско-армянского университета в Ереване Армен Дарбинян призвал восстановить в республике президентскую форму правления. Об этом член-корреспондент Национальной Академии наук страны написал на своей странице в Facebook.

"Парламентская система (правления), преподнесенная народу, не выдержала даже первого испытания, — написал ученый. — Не выдержит и в дальнейшем".

По мнению бывшего премьера, «при проведении любых переговоров стержнем должно быть восстановление президентской системы (правления)». «С единственной поправкой: пребывание президента в должности должно быть ограничено одним сроком», — отметил Дарбинян.

Выпускник МГУ Армен Дарбинян, которому 53 года, возглавлял правительство Армении в 1998-1999 годах. В соответствии с конституционной реформой 2015 года, Армения перешла к парламентской форме правления, при которой премьер с самыми широкими полномочиями возглавляет всю систему исполнительной власти. В то же время, избранный парламентом президент располагает ограниченными, представительскими функциями и следит за соблюдением конституции.