Захарова заявила об изменении позиции Тбилиси в отношении Цхинвала и Сухума

Тбилиси сейчас анонсировал очередную «мирную инициативу» под названием «Шаг к лучшему будущему»… В тексте документа особо оговорено: участие в рекламируемых льготных грузинских программах не будет означать для абхазов и югоосетин подтверждения или получения гражданства Грузии. Тем самым наконец-то официальный Тбилиси признал очевидное: жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми, даже за щедрые обещания всяческих благ", — заявила Захарова в интервью телеканалу «Дождь».

По ее мнению, «признание этого принципиально важного момента позволяет надеяться, что в Тбилиси со временем сумеют полностью осознать и принять политическую реальность».

"Соседями Грузии являются два независимых государства — Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. Чем скорее это поймут в Тбилиси, тем будет лучше для Грузии и для всех стран региона", — отметила Захарова.