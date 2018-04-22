Ещё
Захарова заявила об изменении позиции Тбилиси в отношении Цхинвала и Сухума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова заявила об изменении позиции Тбилиси в отношении Цхинвала и Сухума 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В документах новой грузинской инициативы «Шаг к лучшему будущему» фактически признается, что жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тбилиси сейчас анонсировал очередную «мирную инициативу» под названием «Шаг к лучшему будущему»… В тексте документа особо оговорено: участие в рекламируемых льготных грузинских программах не будет означать для абхазов и югоосетин подтверждения или получения гражданства Грузии. Тем самым наконец-то официальный Тбилиси признал очевидное: жители Абхазии и Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми, даже за щедрые обещания всяческих благ", — заявила Захарова в интервью телеканалу «Дождь».
По ее мнению, «признание этого принципиально важного момента позволяет надеяться, что в Тбилиси со временем сумеют полностью осознать и принять политическую реальность».
"Соседями Грузии являются два независимых государства — Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. Чем скорее это поймут в Тбилиси, тем будет лучше для Грузии и для всех стран региона", — отметила Захарова.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на правительственном заседании в начале апреля заявил о новой, мирной инициативе руководства страны под названием «Шаг к лучшему будущему», которая направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии. По его словам, подготовлен соответствующий пакет законодательных изменений, в нем отмечены основные направления — это расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий, создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и создание механизма, при котором для абхазов и осетин будет упрощен доступ к достижениям Грузии в результате ее развития, среди них право на использование безвизового режима и свободной торговли с Евросоюзом.
РИА Новости: последние новости
В Ереване полиция задержала трех оппозиционных депутатов Митингующие в Ереване потребовали ухода Саргсяна с поста премьера Армении Противники Саргсяна проводят митинг на площади Республики в Ереване
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой223
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»71
Россия отказалась помогать Всемирному банку392
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»505
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина173
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение