Захарова рассказала о провале русофобских грузинских СМИ

Мария Захарова. Некоторые ангажированные грузинские СМИ прилагают большие усилия, чтобы вызвать неприязнь к политике России и к самим россиянам, однако без особого эффекта. Так считает официальный представитель МИД России

По ее словам, отношения с Россией — традиционно важнейшая тема внутриполитической дискуссии в Грузии . И большинство грузинских СМИ при этом «стоят на позиции „во всех бедах виновата Россия“ вместо того, чтобы помочь обществу найти реальный выход из исторически конфликтных отношений с Абхазией Южной Осетией », рассказала она в интервью телеканалу «Дождь». Однако, убеждена представитель МИД, «особого эффекта это не имеет».

"Сотни тысяч российских туристов на своем опыте чувствуют, как тепло относятся к ним в Грузии. Другое дело, что пока не отменен репрессивный «закон об оккупированных территориях», никто не гарантирован от провокаций, о чем МИД вынужден предупреждать наших граждан", — заявила Захарова.

При этом Южная Осетия, по словам Захаровой, давно предлагает грузинским властям «свериться по имеющимся картам и совместно определить, где на местности проходит линия» между непризнанной республикой и Грузией.

"Местному населению нужно, чтобы эта линия была видимой, во избежание непреднамеренных нарушений при сельхозработах, выпасе скота", — сказала Захарова

Однако Грузия, по ее словам, отказывается, чтобы не терять «возможность спекулировать на теме мнимого „передвижения границы“. Так что югоосетинской стороне приходится демаркировать границу в одностороннем порядке, передает РИА Новости . При этом протесты грузинских граждан, время от времени возражающих против установления Южной Осетией границы, Захарова назвала „шоу с нанятыми статистами“.

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