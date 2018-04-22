В Ереване полиция задержала трех оппозиционных депутатов

"Сегодня меня, Никола (Пашиняна — ред.), Сасуна (Микаеляна — ред.) и многих людей незаконно задержали", — написал Мирзоян на своей странице в Facebook.

Депутаты Пашинян, Мирзоян и Микаелян возглавляли с 13 апреля акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента Сержа Саргсяна

В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Сейчас митингующие направляются в центр города.

В воскресенье переговоры между Пашиняном и Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.