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В Ереване полиция задержала трех оппозиционных депутатов
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В Ереване полиция задержала трех оппозиционных депутатов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Три оппозиционных армянских парламентария задержаны полицией в Ереване, сообщил депутат Арарат Мирзоян.
"Сегодня меня, Никола (Пашиняна — ред.), Сасуна (Микаеляна — ред.) и многих людей незаконно задержали", — написал Мирзоян на своей странице в Facebook.
Депутаты Пашинян, Мирзоян и Микаелян возглавляли с 13 апреля акции протеста против избрания премьер-министром экс-президента Сержа Саргсяна.
В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Сейчас митингующие направляются в центр города.
В воскресенье переговоры между Пашиняном и Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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