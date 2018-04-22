Священнослужители вышли к протестующим в Ереване

Представители духовенства преградили путь демонстрантам, направляющимся к полиции, что бы не допустить насилия, сообщил директор музеев Первопрестольного Святого Эчмиадзина Тер Асогик сайту Sputnik «Армения».

Мы здесь не для того чтобы присоединиться к движению. Мы пришли сюда, чтобы предотвратить стычки. Никто ни на кого не должен поднимать руку

— Тер Асогик.

Полицейские попросили священнослужителей убедить протестующую толпу разойтись по домам.