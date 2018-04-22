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Священнослужители вышли к протестующим в Ереване
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Священнослужители вышли к протестующим в Ереване 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Представители духовенства преградили путь демонстрантам, направляющимся к полиции, что бы не допустить насилия, сообщил директор музеев Первопрестольного Святого Эчмиадзина Тер Асогик сайту Sputnik «Армения».
Мы здесь не для того чтобы присоединиться к движению. Мы пришли сюда, чтобы предотвратить стычки. Никто ни на кого не должен поднимать руку
— Тер Асогик.
Полицейские попросили священнослужителей убедить протестующую толпу разойтись по домам.
Вскоре после провалившихся переговоров экс-главы Армении с Сержем Саргсяном, полиция начала разгон митингующих в центре Еревана с применением спецсредств. Лидера оппозиции Никола Пашиняна задержала полиция, сообщил сайт «Yтро.ru».
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Полиция задержала трех оппозиционных депутатов в Ереване Водитель автобуса в Ереване отказался везти арестованных протестующих в полицию и перешел на их сторону Полиция Еревана призвала журналистов находиться на безопасном расстоянии от протестующих
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