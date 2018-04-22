Ещё
Силы правопорядка заблокировали главную площадь Еревана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силы правопорядка заблокировали главную площадь Еревана 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Полиция Армении в воскресенье полностью заблокировала центральную в Ереване площадь Республики, объявив, что проводимый на ней митинг оппозиции незаконен. Об этом передает с места событий корреспондент ТАСС.
В полиции пообещали, что оппозиции будет оказано «содействие в проведении митинга в ином месте, где не будут нарушаться права других граждан».
Тем не менее, участники протестных акций пока не торопятся покинуть площадь Республики, на которой, в частности, расположен Дом правительства Армении.
Еще одна акция проходит на проспекте Месропа Маштоца — центральном в Ереване. Там идет многолюдное шествие оппозиции, численность которого не уточняется.
В воскресенье к манифестантам вышли священнослужители Армянской апостольской церкви. Они призвали всех участников конфликта сохранять спокойствие.
Ранее полиция сообщила, что «принудительно удалила с места проведения митинга» депутатов парламента Армении от оппозиции Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна. При этом, по данным источника в аппарате Национального собрания, статус парламентариев остается неясным. «Депутаты парламента Армении от оппозиции не подвергнуты приводу, не задержаны и не арестованы, поэтому говорить о какой-то процедуре пока не имеет смысла», — сказал собеседник ТАСС. Согласно закону, депутат парламента республики может быть задержан или арестован лишь с согласия Национального собрания страны. К Шенгавитскому отделу полиции Еревана, где находятся изолированные парламентарии, прибыли адвокаты, однако правоохранители не пропускают их внутрь.
ТАСС: последние новости
Генпрокуратура Армении сообщила о задержании Пашиняна и еще двоих депутатов парламента Спецслужбы Армении заявили о готовящихся преступлениях против конституционного порядка Президент Армении призвал оппозиционеров и правительство к диалогу
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой223
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»71
Россия отказалась помогать Всемирному банку392
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»505
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина173
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение