Силы правопорядка заблокировали главную площадь Еревана 

ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Полиция Армении в воскресенье полностью заблокировала центральную в Ереване площадь Республики, объявив, что проводимый на ней митинг оппозиции незаконен. Об этом передает с места событий корреспондент ТАСС.
В полиции пообещали, что оппозиции будет оказано «содействие в проведении митинга в ином месте, где не будут нарушаться права других граждан».
Тем не менее, участники протестных акций пока не торопятся покинуть площадь Республики, на которой, в частности, расположен Дом правительства Армении.
Еще одна акция проходит на проспекте Месропа Маштоца — центральном в Ереване. Там идет многолюдное шествие оппозиции, численность которого не уточняется.
В воскресенье к манифестантам вышли священнослужители Армянской апостольской церкви. Они призвали всех участников конфликта сохранять спокойствие.
Ранее полиция сообщила, что «принудительно удалила с места проведения митинга» депутатов парламента Армении от оппозиции Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна. При этом, по данным источника в аппарате Национального собрания, статус парламентариев остается неясным. «Депутаты парламента Армении от оппозиции не подвергнуты приводу, не задержаны и не арестованы, поэтому говорить о какой-то процедуре пока не имеет смысла», — сказал собеседник ТАСС. Согласно закону, депутат парламента республики может быть задержан или арестован лишь с согласия Национального собрания страны. К Шенгавитскому отделу полиции Еревана, где находятся изолированные парламентарии, прибыли адвокаты, однако правоохранители не пропускают их внутрь.