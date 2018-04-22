Силы правопорядка заблокировали главную площадь Еревана

ЕРЕВАН , 22 апреля. / ТАСС /. Полиция Армении в воскресенье полностью заблокировала центральную в Ереване площадь Республики, объявив, что проводимый на ней митинг оппозиции незаконен. Об этом передает с места событий корреспондент ТАСС.

В полиции пообещали, что оппозиции будет оказано «содействие в проведении митинга в ином месте, где не будут нарушаться права других граждан».

Тем не менее, участники протестных акций пока не торопятся покинуть площадь Республики, на которой, в частности, расположен Дом правительства Армении.

Еще одна акция проходит на проспекте Месропа Маштоца — центральном в Ереване. Там идет многолюдное шествие оппозиции, численность которого не уточняется.

В воскресенье к манифестантам вышли священнослужители Армянской апостольской церкви. Они призвали всех участников конфликта сохранять спокойствие.