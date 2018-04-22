В Ереване при разгоне демонстрации пострадали несколько человек 

ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Несколько человек пострадали при разгоне демонстрации в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие оппозиции было остановлено утром в воскресенье в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели из толпы и задержали лидеров протестов, депутатов парламента Никола Пашиняна и Сасуна Микаеляна. Были применены спецсредства, светошумовые гранаты.
Машины «скорой помощи» увезли с места событий нескольких человек.
В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал его вернуться в правовое поле. После этого Пашинян заявил, что демонстрации продолжатся с новой силой.
Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.