В Ереване при разгоне демонстрации пострадали несколько человек

ЕРЕВАН , 22 апр — РИА Новости . Несколько человек пострадали при разгоне демонстрации в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Шествие оппозиции было остановлено утром в воскресенье в ереванском районе Эребуни. Полиция выстроила оцепление, несколько стражей порядка вывели из толпы и задержали лидеров протестов, депутатов парламента Никола Пашиняна и Сасуна Микаеляна. Были применены спецсредства, светошумовые гранаты.

Машины «скорой помощи» увезли с места событий нескольких человек.

В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал его вернуться в правовое поле. После этого Пашинян заявил, что демонстрации продолжатся с новой силой.

Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.