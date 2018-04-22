Ещё
Задержанный Пашинян призвал граждан Армении выйти на улицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержанный Пашинян призвал граждан Армении выйти на улицы 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 22 апр — Sputnik. Задержанный полицией лидер протестного движения «Мой шаг», руководитель парламентской фракции «Елк» ("Выход") Никол Пашинян призвал граждан Армении выйти на улицы. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.
"Призываю граждан выйти на улицу, и будучи приверженными духу гражданского неповиновения, продолжить децентрализованную борьбу. Вне зависимости от задержания троих депутатов, инициативная группа контролирует ситуацию", — пишет парламентарий.
Также Пашинян призвал людей в воскресенье в 19:00 собраться на митинг на площади Республики.
Напомним, что через полтора часа после неудавшихся переговоров премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна в воскресенье, 22 апреля, начался разгон демонстрации. В ходе столкновения Пашинян, а также депутаты от фракции «Елк» Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были подвергнуты приводу. Спустя несколько часов Генпрокуратура сообщила об их задержании.
Серж Саргсян покинул встречу с Пашиняном, протесты продолжатся >>
На встрече с премьер-министром 22 апреля в гостинице Armenia Marriott Пашинян заявил, что находится здесь только с целью обсуждения отставки Сержа Саргсяна, а не ведения каких-то переговоров. В ответ на выставленный ему ультиматум глава правительства указал, что Пашинян прибегает к шантажу, после чего покинул зал встречи.
Sputnik Азербайджан: последние новости
В Ереване растет число задержанных: людей увозят неизвестно куда Армянский парламент "задымил": оппозиция зажгла "факел свободы" Саргсян остается у руля Армении
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой223
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»71
Россия отказалась помогать Всемирному банку392
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»505
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина173
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение