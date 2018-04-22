Задержанный Пашинян призвал граждан Армении выйти на улицы

БАКУ , 22 апр — Sputnik . Задержанный полицией лидер протестного движения «Мой шаг», руководитель парламентской фракции «Елк» ("Выход") Никол Пашинян призвал граждан Армении выйти на улицы. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Призываю граждан выйти на улицу, и будучи приверженными духу гражданского неповиновения, продолжить децентрализованную борьбу. Вне зависимости от задержания троих депутатов, инициативная группа контролирует ситуацию", — пишет парламентарий.

Также Пашинян призвал людей в воскресенье в 19:00 собраться на митинг на площади Республики.

Напомним, что через полтора часа после неудавшихся переговоров премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна в воскресенье, 22 апреля, начался разгон демонстрации. В ходе столкновения Пашинян, а также депутаты от фракции «Елк» Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян были подвергнуты приводу. Спустя несколько часов Генпрокуратура сообщила об их задержании.

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На встрече с премьер-министром 22 апреля в гостинице Armenia Marriott Пашинян заявил, что находится здесь только с целью обсуждения отставки Сержа Саргсяна, а не ведения каких-то переговоров. В ответ на выставленный ему ультиматум глава правительства указал, что Пашинян прибегает к шантажу, после чего покинул зал встречи.