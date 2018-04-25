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Госдеп призвал все стороны в Армении обеспечить мирный переход власти
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Госдеп призвал все стороны в Армении обеспечить мирный переход власти 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призвали во вторник все стороны в Армении к конструктивному диалогу и обеспечению мирного перехода власти в стране в рамках закона. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Наступающие дни представляют собой исторический этап для армянского народа и избранных им лидеров, поскольку они приступают к процессу формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному взаимодействию в правовых рамках конституции Армении с целью обеспечения мирного перехода власти, следуя верховенству закона", — отметила она.
Дипломат подчеркнула, что Вашингтон «надеется на тесное сотрудничество с новым правительством по многим областям, представляющим общий интерес между Соединенными Штатами и Арменией». «Будучи другом и партнером Армении, мы благодарны армянскому народу за налаживание диалога для создания своего суверенного будущего с помощью демократических и мирных средств», — заключила она.
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