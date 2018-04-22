Получить гражданство Грузии станет сложнее

Власти Грузии намерены усложнить процедуру присвоения гражданства иностранным лицам, передают местные СМИ.

Изменения коснуться сроков проживания в стране, а также тех, кто вступает в брак с местными жителями.