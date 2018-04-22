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Получить гражданство Грузии станет сложнее
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Получить гражданство Грузии станет сложнее
Мир24
1 час назад
Комментарии
Власти
Грузии
намерены усложнить процедуру присвоения гражданства иностранным лицам, передают местные СМИ.
Изменения коснуться сроков проживания в стране, а также тех, кто вступает в брак с местными жителями.
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