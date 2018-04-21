Президент Азербайджана сформировал новый кабинет министров

Соответствующее распоряжение в субботу размещено на сайте главы государства. Согласно распоряжению, членами кабинета министров назначены следующие лица: первый заместитель премьер-министра — Ягуб Абдулла оглу Эюбов, заместитель премьер-министра — Али Джавад оглу Ахмедов, заместитель премьер-министра — Али Шамиль оглу Гасанов, заместитель премьер-министра — Гаджибала Ибрагим оглу Абуталыбов, министр внутренних дел — Рамиль Идрис оглу Усубов, министр энергетики — Парвиз Огтай оглу Шахбазов, министр юстиции — Фикрет Фаррух оглу Мамедов, министр труда и социальной защиты населения — Сахиль Рафиг оглу Бабаев, министр по чрезвычайным ситуациям — Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров, министр иностранных дел — Эльмар Магеррам оглу Мамедъяров.

Министр экономики — Шахин Абдулла оглу Мустафаев, министр сельского хозяйства — Инам Имдад оглу Керимов, министр финансов — Самир Рауф оглу Шарифов, министр обороны — Закир Аскер оглу Гасанов, министр транспорта, связи и высоких технологий — Рамин Намиг оглу Гулузаде, министр по налогам — Микаил Чингиз оглу Джаббаров, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре — Самир Рафиг оглу Нуриев, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев — Ровшан Шукюр оглу Рзаев, глава Государственной пограничной службы — Эльчин Исага оглу Гулиев, глава Службы государственной безопасности — Мадат Газанфар оглу Гулиев, глава Службы внешней разведки — Орхан Седйар оглу Султанов.