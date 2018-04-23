Спикер парламента Армении встретится с задержанными оппозиционерами

ТАСС , 23 апреля. Спикер парламента Армении Ара Баблоян проведет экстренную встречу с задержанными ранее в воскресенье оппозиционными депутатами Николом Пашиняном, Араратом Мирзояном и Сасуном Микаэляном. Об этом сообщает начальник управления по связям с общественностью и СМИ аппарата Национального собрания Арсен Бабаян на своей странице в Facebook.

"Спикер парламента Ара Баблоян, вернувшийся в Ереван , сейчас находится в аэропорту «Звартноц», откуда отправится на встречу с депутатами Саусном Микаэляном, Арарартом Мирзояном и Николом Пашиняном. Ара Баблоян намерен попросить и призвать своих коллег перейти к реальному переговорному процессу в нормальной для переговоров обстановке", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщила полиция Армении, сотрудники правоохранительных структур в воскресенье задержали 228 активистов в уличных столкновений. Семь человек пострадали.