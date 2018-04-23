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Спикер парламента Армении встретится с задержанными оппозиционерами
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Спикер парламента Армении встретится с задержанными оппозиционерами 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 23 апреля. Спикер парламента Армении Ара Баблоян проведет экстренную встречу с задержанными ранее в воскресенье оппозиционными депутатами Николом Пашиняном, Араратом Мирзояном и Сасуном Микаэляном. Об этом сообщает начальник управления по связям с общественностью и СМИ аппарата Национального собрания Арсен Бабаян на своей странице в Facebook.
"Спикер парламента Ара Баблоян, вернувшийся в Ереван, сейчас находится в аэропорту «Звартноц», откуда отправится на встречу с депутатами Саусном Микаэляном, Арарартом Мирзояном и Николом Пашиняном. Ара Баблоян намерен попросить и призвать своих коллег перейти к реальному переговорному процессу в нормальной для переговоров обстановке", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщила полиция Армении, сотрудники правоохранительных структур в воскресенье задержали 228 активистов в уличных столкновений. Семь человек пострадали.
Генеральная прокуратура Армении в воскресенье подтвердила, что оппозиционные депутаты парламента страны Пашинян, Мирзоян и Микаелян задержаны за незаконное проведение собраний. Как требует закон страны, о задержании депутатов был проинформирован спикер парламента Баблоян. Если через 72 часа прокуратура выдвинет обвинение, то для ареста депутатов понадобится специальное заседание парламента и лишение подозреваемых неприкосновенности.
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