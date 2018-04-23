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Спикер Армении встретился с задержанным лидером оппозиции
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Спикер Армении встретился с задержанным лидером оппозиции 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Спикер парламента Армении Ара Баблоян минувшей ночью встретился с задержанными оппозиционными депутатами Николом Пашиняном, Араратом Мирзояном и Сасуном Микаеляном.
«Я отправился к своим коллегам, в первую очередь как врач, дедушка, как сердобольный друг, и надеюсь, что моя просьба будет что-то стоить для коллег», — сказал Баблоян изданию NEWS.am. По данным РИА Новости, Баблоян, вернувшись в Ереван из зарубежной поездки, отправился из аэропорта на встречу с депутатами.
В воскресенье оппозиция провела очередное шествие против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.
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