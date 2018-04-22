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Генпрокуратура Армении подтвердила задержание трех оппозиционных депутатов
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Генпрокуратура Армении подтвердила задержание трех оппозиционных депутатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести.Ru
ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. Депутаты Национального собрания (парламента) Армении Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян задержаны Специальной следственной службой республики, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.
В воскресенье в столице Армении продолжились митинги против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна. В районе Эребуни правоохранители попытались разогнать шествие, что привело к стычкам с протестующими. Применялись спецсредства: светошумовые гранаты и дымовые шашки. Несколько человек пострадали. Вскоре лидеров оппозиции Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна «принудительно удалили» с места проведения акции, отметили в полиции.
"Депутаты были задержаны в момент совершения общественно опасного деяния, выразившегося в организации и проведении с 13 апреля собраний вопреки ограничениям мэрии Еревана. А с 19 по 22 апреля они организовали и провели собрания, не оповестив их в установленном законом порядке", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости
Отмечается также, что депутаты неоднократно нарушали закон «О свободе собраний».
Согласно конституции Армении, уголовное преследование в отношении депутата может быть возбуждено только с согласия Национального собрания. О лишении депутата свободы немедленно сообщается главе парламента.
В воскресенье в Ереване прошли переговоры между Николом Пашиняном и премьером страны Сержем Саргсяном, они длились три минуты и закончились безрезультатно. Глава правительства заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал политику «вернуться в правовое поле». В ответ парламентарий пообещал продолжить демонстрации с новой силой.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие объявили о начале «бархатной революции».
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост председателя правительства. Это случилось после того, как в силу вступили конституционные поправки, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления, доминирующей фигурой во властной вертикали при этом становится глава кабмина.
Саркисян побеседовал с лидером армянской оппозиции на митинге в Ереване
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