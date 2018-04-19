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Полиция рассеяла протестующих у дома правительства в Ереване
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Полиция рассеяла протестующих у дома правительства в Ереване 

Российская Газета 19 апреля 2018
Об этом сообщает ТАСС.
Так, с утра депутат парламента Никол Пашинян, который руководит беспорядками, вместе с группой своих сторонников заблокировал подход к дому правительства со стороны улицы Вардананц. Правоохранители разогнали эту акцию.
Напомним, что ранее протестующие заблокировали входы в правительственное здание в Ереване. Они выступают против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром страны.
В настоящий момент комплекс правительственных зданий оцеплен правоохранителями, которые вооружены дубинками и щитами.
Напомним, что выступления против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Их возглавляет лидер самой маленькой фракции парламента — «Елк» (блок прозападных и антироссийских партий — прим. «РГ») Никол Пашинян. Несмотря на инициированные им беспорядки, в минувший вторник за кандидатуру Саргсяна как главы правительства проголосовали 77 из 105 депутатов Национального собрания Армении.
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