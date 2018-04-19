Полиция рассеяла протестующих у дома правительства в Ереване

Об этом сообщает ТАСС.

Так, с утра депутат парламента Никол Пашинян , который руководит беспорядками, вместе с группой своих сторонников заблокировал подход к дому правительства со стороны улицы Вардананц. Правоохранители разогнали эту акцию.

Напомним, что ранее протестующие заблокировали входы в правительственное здание в Ереване . Они выступают против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

В настоящий момент комплекс правительственных зданий оцеплен правоохранителями, которые вооружены дубинками и щитами.