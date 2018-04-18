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Оппозиция Армении пообещала вознаграждение полицейским, которые примкнут к демонстрантам
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Оппозиция Армении пообещала вознаграждение полицейским, которые примкнут к демонстрантам 

ТАСС 18 апреля 2018
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 18 апреля. /ТАСС/. Оппозиционное движение пообещало денежные награды тем сотрудникам полиции, которые примкнут к протестующим.
"Первый полицейский, который станет нашим соратником и примкнет к нашей борьбе, получит $10 000. Все остальные получат по $2000", — заявил в среду во время митинга на площади Республики один из лидеров демонстрантов политолог Армен Григорян. По его словам, эти деньги обещал «живущий за границей соотечественник».
Радикальная оппозиция Армении с 13 апреля начала массовые акции протеста против того, что кандидатура экс— президента страны Сержа Саргсяна была выдвинута на пост премьер-министра. Несмотря на демонстрации, 17 апреля Саргсян был избран парламентом Армении главой правительства. Депутат парламента Никол Пашинян, возглавляющий оппозицию, во вторник заявил, что начинает «бархатную революцию».
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