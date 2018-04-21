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Европейский инвестиционный банк выделит Грузии 250 млн евро
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Европейский инвестиционный банк выделит Грузии 250 млн евро 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Тбилиси, 21 апреля /Синьхуа/ — Европейский инвестиционный банк /ЕИБ/ выделит Грузии 250 млн евро на инфраструктурные проекты. Об этом заявил представитель ЕИБ на Южном Кавказе Себастьян Хусон де Сампини в пятницу в ходе встречи с министром регионального развития и инфраструктуры Грузии Майей Цкитишвили.
По его словам, в рамках двух соглашений по данному проекту ЕИБ уже выделил Грузии в общей сложности 500 млн евро. «Это финансирование предусмотрено для строительства 14-километрового участка Григолети-Чолоки, участка Чумателети-Хеви на Рикотском перевале /при софинансировании Всемирного банка/ и секции Убиси-Шорапани /Западная Грузия/», — отметил он.
На рабочей встрече стороны также обсудили проекты финансирования EИБ в Грузии и детали будущего сотрудничества, которое предусматривает выделение дополнительных 250 млн евро в рамках «Проекта транспортных коммуникаций Грузии».
М. Цкитишвили поблагодарила представителей EИБ за поддержку и выразила надежду на углубление сотрудничества в будущем. «В результате осуществления этих проектов сокращается путь и повышается безопасность дорожного движения, что способствует развитию туризма и активизации международных перевозок», — отметила она. —0—
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