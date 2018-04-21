Европейский инвестиционный банк выделит Грузии 250 млн евро

Тбилиси , 21 апреля / Синьхуа / — Европейский инвестиционный банк /ЕИБ/ выделит Грузии 250 млн евро на инфраструктурные проекты. Об этом заявил представитель ЕИБ на Южном Кавказе Себастьян Хусон де Сампини в пятницу в ходе встречи с министром регионального развития и инфраструктуры Грузии Майей Цкитишвили.

По его словам, в рамках двух соглашений по данному проекту ЕИБ уже выделил Грузии в общей сложности 500 млн евро. «Это финансирование предусмотрено для строительства 14-километрового участка Григолети-Чолоки, участка Чумателети-Хеви на Рикотском перевале /при софинансировании Всемирного банка / и секции Убиси-Шорапани /Западная Грузия/», — отметил он.

На рабочей встрече стороны также обсудили проекты финансирования EИБ в Грузии и детали будущего сотрудничества, которое предусматривает выделение дополнительных 250 млн евро в рамках «Проекта транспортных коммуникаций Грузии».

М. Цкитишвили поблагодарила представителей EИБ за поддержку и выразила надежду на углубление сотрудничества в будущем. «В результате осуществления этих проектов сокращается путь и повышается безопасность дорожного движения, что способствует развитию туризма и активизации международных перевозок», — отметила она. —0—