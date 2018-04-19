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Оппозиционеры заявили об избиении журналиста в центре Еревана
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Оппозиционеры заявили об избиении журналиста в центре Еревана 

ТАСС 19 апреля 2018
ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Журналист армянской газеты «Айкакан жаманак» ("Армянское время") был избит в четверг в центре Еревана. Об этом на демонстрации у здания правительства заявил один из лидеров оппозиционеров Давид Санасарян, передает корреспонднет ТАСС с места событий.
"Журналист Тирайр Мурадян был избит молодыми людьми в гражданской одежде", — заявил Санасарян. По его словам, «после инцидента молодые люди побежали в сторону здания (офиса — прим. ТАСС) Республиканской партии Армении (правящая партия республики — прим. ТАСС)».
Полиция пока не комментирует заявление оппозиции.
В центре Еревана проходят массовые акции протеста радикальной оппозиции. В четверг утром участники акций попытались блокировать здание правительства Армении, где в 11:00 (10:00 мск) должно пройти первое заседание нового кабмина страны под председательством премьера Сержа Саргсяна.
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