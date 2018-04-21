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СНБ Армении заявила о пресечении терактов в стране
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СНБ Армении заявила о пресечении терактов в стране 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Служба национальной безопасности Армении заявила о задержании двух человек, планировавших теракты в стране. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
По данным СНБ, двое граждан Армении, связанных с задержанным оппозиционером Жирайром Сефиляном и группой «Сасна Црер», планировали устроить ряд взрывов в общественных местах, чтобы создать атмосферу страха.
В частности, взрывы планировались на площади Свободы в Ереване, в одном из торговых центров города, вблизи мостов и на путях коммуникаций, а также рядом с жилыми домами.
Ранее сообщалось, что в Ереване задержали более 60 протестующих против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
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