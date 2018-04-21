СНБ Армении заявила о пресечении терактов в стране

Служба национальной безопасности Армении заявила о задержании двух человек, планировавших теракты в стране. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным СНБ, двое граждан Армении, связанных с задержанным оппозиционером Жирайром Сефиляном и группой «Сасна Црер», планировали устроить ряд взрывов в общественных местах, чтобы создать атмосферу страха.

В частности, взрывы планировались на площади Свободы в Ереване , в одном из торговых центров города, вблизи мостов и на путях коммуникаций, а также рядом с жилыми домами.